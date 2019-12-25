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Байден: США продолжат увеличивать экономические издержки для РФ из-за ситуации на Украине
Сегодня, 7:18
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Байден: США продолжат увеличивать экономические издержки для РФ из-за ситуации на Украине

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Глава США рассказал, что запрещает новые инвестиции в экономику РФ.

Американский президент Джо Байден заявил о том, что США продолжат увеличивать экономические издержки для России из-за ситуации на Украине. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках выступления перед представителями профсоюзной ассоциации строительной отрасли в Вашингтоне. Свою речь политик начал с описания обстановки в европейском регионе и города Буча, находящегося в Киевской области. Политик совершил оговорку, назвав населенный пункт "Букой".

Происходит не что иное, как крупное военное преступление…Ответственные страны должны собраться вместе, чтобы привлечь виновников к ответственности. Мы намерены продолжать увеличивать экономические издержки …, еще больше усиливать экономическую изоляцию РФ.

Джо Байден, президент США

Лидер США заметил, что планирует подписать новый антироссийский запрет, связанный с отказом от инвестиций в экономический сектор РФ со стороны американских лиц. Ряд иностранных компаний приняли решение уйти с российского рынка по собственному желанию. По данным Байдена, в перечне таких компаний - порядка 600 пунктов. По мнению  президента, частные предприниматели предпочитают не рисковать тем, чтобы начать ассоциироваться с "жестокой войной Путина". Байден подчеркнул, что новый указа гарантирует тот момент, что новые денежные средства не попадут в Россию в качестве замены тех, что ушли с рынка.

Байден подписал указ о новом пакете оборонной помощи Украине.

Фото и видео: Белый дом
 

Теги: белый дом, джо байден, инвестиции, приостановка деятельности, санкции, экономика
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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