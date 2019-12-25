Глава США заявил о ежедневных поставках вооружения Киеву.

Американский президент Джо Байден подписал указ о новом пакете оборонной помощи Украине. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках своего выступления в Вашингтоне перед журналистами. По информации от лидера страны, новая военная поставка для киевского режима будет включать в себя противотанковые комплексы Javelin.

Я подписал еще один пакет помощи, он предполагает отправку Украине ракет Javelin, способных поражать танки и бронированную технику. Джо Байден, президент США

Лидер США подчеркнул на брифинге прессе, что Америка поставляет Украине передовые вооружения и боеприпасы на ежедневной основе. Джо Байден выступил с прогнозом о том, что региональный европейский конфликт может продолжаться на протяжении длительного периода, но Вашингтон намерен подтвердить свою готовность оказывать поддержку Киеву в военном, экономическом и других направлениях.

Напомним, что в середине марта президент Джо Байден объявил о предоставлении украинской стороне рекордного пакета военной помощи на сумму в 800 миллионов долларов.

В США назвали Байдена худшим президентом в истории.

Фото и видео: Белый дом