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В США назвали Байдена худшим президентом в истории
Сегодня, 7:20
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В США назвали Байдена худшим президентом в истории

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Майк Пенс назвал ошибки, которые предпринял Белый дом.

В США назвали американского президента Джо Байдена худшим президентом в истории страны. Такое заявление сделал в эфире местного телеканала Fox News бывший вице-президент Майк Пенс.

Я думаю, что президент Байден причинил Америке больше вреда, чем любой другой президент в современной истории…. Сейчас внутри страны происходит самый худший кризис в нашей истории.

Майк Пенс, экс-вице-президент США

Американский политик указал журналистам на то, что за последние 14 месяцев на территории страны инфляция достигла своего 40-летнего максимального значения. В качестве примера Пенс привел рост цен на бензин. Стоимость топлива выросла на 70%. Бывший вице-президент США обратил внимание на тот момент, что действующая администрация Белого дома сделала ряд ошибок в вопросе борьбы с распространением коронавирусной инфекции, а также "катастрофически" вывела войска из Афганистана.

США предложили КНР и Индии высвободить нефть из резервов.

Фото: CNN

Теги: fox news, госдеп, майк пенс
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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