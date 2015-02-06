В США назвали Байдена худшим президентом в истории

Майк Пенс назвал ошибки, которые предпринял Белый дом.

В США назвали американского президента Джо Байдена худшим президентом в истории страны. Такое заявление сделал в эфире местного телеканала Fox News бывший вице-президент Майк Пенс.

Я думаю, что президент Байден причинил Америке больше вреда, чем любой другой президент в современной истории…. Сейчас внутри страны происходит самый худший кризис в нашей истории. Майк Пенс, экс-вице-президент США

Американский политик указал журналистам на то, что за последние 14 месяцев на территории страны инфляция достигла своего 40-летнего максимального значения. В качестве примера Пенс привел рост цен на бензин. Стоимость топлива выросла на 70%. Бывший вице-президент США обратил внимание на тот момент, что действующая администрация Белого дома сделала ряд ошибок в вопросе борьбы с распространением коронавирусной инфекции, а также "катастрофически" вывела войска из Афганистана.

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Фото: CNN