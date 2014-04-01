США предложили КНР и Индии высвободить нефть из резервов

Глава экономического совета американской администрации при президенте Джо Байдене Диз заявил о том, что США предложили Китаю и Индии высвободить нефть из своих стратегических резервов. Такой информацией с журналистами поделился чиновник в рамках регулярного брифинга в Белом доме. По мнению эксперта, внесенная Вашингтоном инициатива позволит увеличить объемы энергетического предложения на глобальном рынке.
Мы продолжаем взаимодействовать со странами, не являющимися членами Международного энергетического агентства (МЭА), Китаем и другими странами относительно их резервов, и мы будем и дальше это делать.
Брайан Диз, представитель Белого дома
Специалист ответил на вопрос прессы о том, ведутся ли аналогичные переговоры с Индией. Диз заметил, что местные власти уже выражают готовность присоединиться к высвобождению нефти из резервов.
Белый дом заявил, что поддерживает слова Байдена о непричастности его сына к коррупции.
Фото и видео: Белый дом
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