США предложили КНР и Индии высвободить нефть из резервов

Брайан Диз рассказал о готовности стран МЭА к участию в предложении США.

Глава экономического совета американской администрации при президенте Джо Байдене Диз заявил о том, что США предложили Китаю и Индии высвободить нефть из своих стратегических резервов. Такой информацией с журналистами поделился чиновник в рамках регулярного брифинга в Белом доме. По мнению эксперта, внесенная Вашингтоном инициатива позволит увеличить объемы энергетического предложения на глобальном рынке.

Мы продолжаем взаимодействовать со странами, не являющимися членами Международного энергетического агентства (МЭА), Китаем и другими странами относительно их резервов, и мы будем и дальше это делать. Брайан Диз, представитель Белого дома

Специалист ответил на вопрос прессы о том, ведутся ли аналогичные переговоры с Индией. Диз заметил, что местные власти уже выражают готовность присоединиться к высвобождению нефти из резервов.

Белый дом заявил, что поддерживает слова Байдена о непричастности его сына к коррупции.

Фото и видео: Белый дом