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США предложили КНР и Индии высвободить нефть из резервов
Сегодня, 10:16
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США предложили КНР и Индии высвободить нефть из резервов

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Брайан Диз рассказал о готовности стран МЭА к участию в предложении США.

Глава экономического совета американской администрации при президенте Джо Байдене Диз заявил о том, что США предложили Китаю и Индии высвободить нефть из своих стратегических резервов. Такой информацией с журналистами поделился чиновник в рамках регулярного брифинга в Белом доме. По мнению эксперта, внесенная Вашингтоном инициатива позволит увеличить объемы энергетического предложения на глобальном рынке.

Мы продолжаем взаимодействовать со странами, не являющимися членами Международного энергетического агентства (МЭА), Китаем и другими странами относительно их резервов, и мы будем и дальше это делать.

Брайан Диз, представитель Белого дома

Специалист ответил на вопрос прессы о том, ведутся ли аналогичные переговоры с Индией. Диз заметил, что местные власти уже выражают готовность присоединиться к высвобождению нефти из резервов. 

Белый дом заявил, что поддерживает слова Байдена о непричастности его сына к коррупции.

Фото и видео: Белый дом

Теги: белый дом, брайан диз, индия, китай, нефть, стратегические резервы нефти
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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