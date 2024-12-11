Байден: американцы почувствуют итоги моей работы через десятилетия

Глава США указал на успешность своей работы в Белом доме.

Американский президент Джо Байден заявил, что граждане США почувствуют результаты его работы через десятилетия. Соответствуюшее заявление глава государства, уходящий с должности после инаугурации избранного лидера Белого дома Дональда Трампа, сделал в своем прощальном телеобращении к согражданам. В списке собственных заслуг спикер упомянул создание создание почти 17 миллионов новых рабочих мест, а также расширение доступа граждан к услугам системы здравоохранения. В отношении внешней политики президент упомянул об усилении Североатлантического военного альянса,рывке вперед в противостоянии с Пекином. Также он указал на то, что до сих пор "Украина по-прежнему свободна".

На то, чтобы почувствовать влияние того, чего нам сообща удалось достичь, уйдет время, но зерна посеяны, и они прорастут и зацветут в следующие десятилетия. Джо Байден, глава США

Байден: США надо изменить конституцию, чтобы карать провинившихся президентов.

Фото и видео: YouTube / Defense Now