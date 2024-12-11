Байден: США надо изменить конституцию, чтобы карать провинившихся президентов

Глава США указал на некоторые правки, которые требуются в США.

Американский президент Джо Байден заявил о том, что стране важно изменить конституцию и внести туда поправку для того, чтобы карать провинившихся президентов. Соответствуюшее заявление глава государства, уходящий с должности после инаугурации избранного лидера Белого дома Дональда Трампа, сделал в своем прощальном телеобращении к согражданам. По словам главы государства, власть в стране "не является абсолютной и не должна таковой быть.

Нам нужно внести поправку в конституцию, чтобы ясно дать понять, что никакой президент не имеет иммунитета от преступлений, совершенных им или ею в ходе пребывания у власти. Джо Байден, глава США

Напомним, что демократ Байден одержал на выборах 2020 года победу над республиканцем Дональдом Трампом. Последний добивался переизбрания на высший должностной пост главы американской администрации. Далее оппонент ожесточенно оспаривал исход голосования.

Байден заявил о зарождении в США олигархии, угрожающей демократии.

Фото и видео: YouTube / Defense Now