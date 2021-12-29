Байден: Вашингтон не собирается отправлять войска на Украину

США хотят нарастить военное присутствие в Восточной Европе.

Американский президент Джо Байден заявил, что Вашингтон не собирается отправлять Вооруженные силы США или войска НАТО на Украину. Такое заявление глава государства сделал во время общения с местными журналистами. При этом лидер страны добавил, что Североатлантический альянс готов нарастить свое присутствие в на восточном фланге Европы.

Я, возможно, отправлю часть этих сил в ближайшее время. Просто потому что на это требуется время. Джо Байден, президент США

В Белом доме подчеркнули, что решение о переброске сил во многом будет зависеть от того, что российский президента Владимир Путин "сделает или не сделает". Джо Байден считает, что США не занимаются провокацией Москвы, говоря о приведении своих войск к режиму повышенной боевой готовности. В этом решении он видит острую необходимость, которая основана на возникших опасениях из-за ситуации вокруг Украины.

Байден не исключил санкций против Путина из-за Украины.

Фото и видео: YouTube / Reuters