Байден не исключил санкций против Путина из-за Украины

Американский президент Джо Байден не исключил санкций против российского лидера Владимира Путина в случае вторжения Москвы на Украину. Такое заявление глава Белого дома сделал при общении с местными журналистами в Вашингтоне. Корреспонденты задали вопрос политику о том, видит ли он возможность введения со стороны США персональных ограничений конкретно в отношении коллеги из РФ.
Да. я ее вижу. Я давно еще четко дал понять президенту Путину, что если он двинется на Украину, будут жесткие последствия, в том числе значительные экономические санкции.
Джо Байден, президент США
Еще одной мерой воздействия на Россию в случае военного вторжения на Украину Байден заявил наращивание боевого присутствия со стороны НАТО по восточному флангу. Военные могут разместиться на территории Польши, Румынии и других стран региона.
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Фото и видео: YouTube / Reuters
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
Байдену надо онулировать все счета Российского правительства , находящиеся на территории НАТО . Вот это будет жесть . Может тогда Путин перестанет бояться своего отражения и будет более решительным .