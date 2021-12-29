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Байден не исключил санкций против Путина из-за Украины

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США будут готовы ввести личные санкции против президента России.

Американский президент Джо Байден не исключил санкций против российского лидера Владимира Путина в случае вторжения Москвы на Украину. Такое заявление глава Белого дома сделал при общении с местными журналистами в Вашингтоне. Корреспонденты задали вопрос политику о том, видит ли он возможность введения со стороны США персональных ограничений конкретно в отношении коллеги из РФ.

Да. я ее вижу. Я давно еще четко дал понять президенту Путину, что если он двинется на Украину, будут жесткие последствия, в том числе значительные экономические санкции.

Джо Байден, президент США

Еще одной мерой воздействия на Россию в случае военного вторжения на Украину Байден заявил наращивание боевого присутствия со стороны НАТО по восточному флангу. Военные могут разместиться на территории Польши, Румынии и других стран региона.

Байден рассказал о проблемах со смартфоном.

Фото и видео: YouTube / Reuters

Теги: белый дом, джо байден, санкции
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Щелконогов Игорь
Сегодня 10:10

Байдену надо онулировать все счета Российского правительства , находящиеся на территории НАТО . Вот это будет жесть . Может тогда Путин перестанет бояться своего отражения и будет более решительным .

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