Президент США является неуверенным пользователем гаджетов.

Американский президент Джо Байден рассказал о проблемах со смартфоном. НА совещании в Белом доме, посвященном экономическим вопросам, глава государства признался в том, что испытывает трудности в использовании мобильного гаджета. Он оценил предоставление некоторыми производителями телефонов возможности для пользователей самостоятельно чинить устройства.

Не уверен, что я знаю, как это делать. Когда у меня любые проблемы с телефоном, я звоню своей дочери. Джо Байден, президент США

Напомним, что в сентябре 2019 года местные СМИ распространили информацию о том, что вне стен Кремля российский президент Владимир Путин якобы использует не простое мобильное устройство, а специальное. Речь идет о более толстом гаджете, в котором предусматривается несколько уровней защищенности.

Байден рассказал о полном единодушии с лидерами стран ЕС по Украине.

Фото: Белый дом

