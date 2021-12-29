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Байден рассказал о проблемах со смартфоном
Сегодня, 10:04
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Байден рассказал о проблемах со смартфоном

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Президент США является неуверенным пользователем гаджетов.

Американский президент Джо Байден рассказал о проблемах со смартфоном. НА совещании в Белом доме, посвященном экономическим вопросам, глава государства признался в том, что испытывает трудности в использовании мобильного гаджета. Он оценил предоставление некоторыми производителями телефонов возможности для пользователей самостоятельно чинить устройства.

Не уверен, что я знаю, как это делать. Когда у меня любые проблемы с телефоном, я звоню своей дочери.

Джо Байден, президент США

Напомним, что в сентябре 2019 года  местные СМИ распространили информацию о том, что вне стен Кремля российский президент Владимир Путин якобы использует не простое мобильное устройство, а специальное. Речь идет о более толстом гаджете, в котором предусматривается несколько уровней защищенности.

Байден рассказал о полном единодушии с лидерами стран ЕС по Украине.

Фото: Белый дом
 

Теги: гаджеты, джо байден, смартфон, технологии
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Культура,

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