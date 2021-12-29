Байден рассказал о полном единодушии с лидерами стран ЕС по Украине

В Белом доме подвели итоги видеосвязи с лидерами ЕС.

Американский президент Джо Байден рассказал о полном единодушии во время беседы с лидерами стран ЕС по Украине. Об этом глава государства упомянул во время заседания с журналистами в Белом доме, которое прошло до начала совещания с советниками по экономической ситуации. Политик уточнил прессе, что по видеосвязи провел встречу с лидерами европейских стран. На ней поднимался вопрос Киева. По словам спикера, все стороны проявили единую позицию и полное единодушие.

У меня была очень, очень, очень хорошая встреча, полное единодушие со всеми европейскими лидерами. Мы поговорим об этом позднее, спасибо. Джо Байден, президент США

Ранее официальный представитель Белого дома заявил прессе о том, что разговор американского президента по защищенной видеосвязи с коллегами из Европы начался в 15:05 по местному времени Восточного побережья США (в 23:05 по московскому времени). Он закончился в 16:25 вечера (в 00:25 по Москве).

Байден оскорбил журналиста Fox News за вопрос об инфляции.

Фото и видео: Белый дом