Корреспондент задал неудобный вопрос главе США.

Американский президент Джо Байден оскорбил журналиста Fox News за вопрос об инфляции. Речь идет о конфликте с представителем местного телеканала Питером Дуси. Инцидент попал в трансляцию встречи главы государства с советниками Белого дома по экономической ситуации. Политик предполагал, что его микрофон был выключен, поэтому позволил себе назвать представителя прессы "сукиным сыном".

Незадолго до этого корреспонденты спрашивали Байдена об обстановке, связанной с Украиной. Глава США пожаловался на то, что ему задают вопросы о Киеве и России, а не о снижении цен в стране, которое он и собирался поднять на заседании с помощниками.

Ответите ли вы на вопросы об инфляции? Считаете ли вы, что инфляция - это политическая ответственность на промежуточных выборах. вопрос Питера Дуси

Сразу после этого вопроса СМИ начали выводить из помещения для начала основного мероприятия. Журналисты услышали из микрофон Байдена фразу "Это большая ценность. Больше инфляции. Что за тупой сукин сын". Инцидент администрация президента еще не комментировала.

Байден оконфузился, угрожая России расширением НАТО.

Фото и видео: Белый дом

