Байден: США заинтересованы в сильном Евросоюзе

Президент США провел встречу с премьером Италии Марио Драги.

Американский лидер Джо Байден заявил, что США заинтересованы в сильном Евросоюзе. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках своего выступления в Белом доме при участии главы итальянского правительства Марио Драги.

Я считаю, что в интересах США, чтобы ЕС был сильным. Путин думал, что он может нас расколоть. Но мы все активизировались. Джо Байден, президент США

Напомним, что утром 24 февраля российский лидер Владимир Путин заявил о начале проведения специальной военной операции на территории Украины. Данное решение принято в ответ на просьбу руководителей Луганской и Донецкой народных республик о помощи. Целями Вооруженных сил России стала демилитаризация и денацификация территории соседнего государства.

Байден: США изучают возможность отмены части введенных при Трампе пошлин на импорт из КНР.

Фото и видео: Белый дом

