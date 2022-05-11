Ранее ограничения были приняты администрацией экс-президента США при Дональде Трампе.

Американский президент Джо Байден: США изучают возможность отмены части введенных при Трампе пошлин на импорт из КНР. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках выступления в Белом доме перед журналистами. СМИ попросили политика оценить вероятность ранее введенных (при администрации предыдущего президента США) таможенные ограничения на ряд китайских товаров. Он не исключил, что власти страны изучают вариант с отменой.

Мы изучаем, что имело бы самое положительное воздействие…Говорю вам: мы обсуждаем это. И никакого решения на этот счет не принято Джо Байден, президент США

Напомним, что ранее администрация Дональда Трампа фактически развязала торговую войну с Китаем. В Белом доме проводили внешнюю политику, направленную на всеобъемлющее ужесточение давления на Пекин, а также на сдерживание экономического развития КНР.

Байден ответил на вопрос журналиста, который тот не задавал.

Фото и видео: Белый дом