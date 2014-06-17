Байден: США не забыли о Поле Уилане и продолжат работать над его освобождением

Глава США призвал Россию заботиться о здоровье осужденного в РФ американца.

Американский президент Джо Байден рассказал гражданам страны о том, что власти США не забыли о Поле Уилане и продолжат работать над его освобождением из российского заключения. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе видеообращения после того, как состоялся обмен спортсменки Бриттни Грайнер на Виктора Бута. Политик пояснил, что данные переговоры сложно вести, так как у дипломатов никогда нет "гарантий успеха". По словам лидера Белого дома, Москва относится к головному делу Пола Уилана не так, как к вопросу об освобождении баскетболистки Грайнер. Он призвал российских коллег заботиться о здоровье американца до тех пор, пока он не вернется на территорию США.

Хотя мы пока не добились успеха в освобождении Пола, мы не сдаемся. Мы никогда не сдадимся, - сказал он - Мы продолжим искренне вести переговоры об освобождении Пола - я гарантирую это. Джо Байден, президент США

Напомним, что адвокат Уилана Владимир Жеребенков сказал журналистам о том, что, по его сведениям, переговоры об обмене его клиента продолжаются. Семья американца была заранее предупреждена, что в недавнюю схему обмена он не попал.

Самолет с россиянином Виктором Бутом приземлился в аэропорту Внуково-2 в Москве.

Фото и видео: YouTube / CBS News