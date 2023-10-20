Байден: США не хотят войны с Россией

Глава США объяснил, почему сейчас помогает Израилю на Ближнем Востоке.

Вашингтон не хочет, чтобы американские военнослужащие сражались против российских сил. Соответствующее заявление в рамках своего телевизионного видеообращения к нации сделал лидер Белого дома Джо Байден. Глава государства пояснил гражданам, что в том случае, если Москва атакует международных союзников США по НАТО, то американцы защитят каждый дюйм территории Североатлантического военного альянса.

Есть что-то, чего мы не хотим: мы не ищем того, чтобы американские солдаты сражались в России или против неё. США и наши партнеры в регионе работают над созданием лучшего будущего для Ближнего Востока… это пойдет на пользу людям, на пользу нам. Джо Байден, президент США

Байден заявил, что продолжит усилия по обеспечению защиты Израиля.

Фото и видео: Белый дом