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Байден заявил, что продолжит усилия по обеспечению защиты Израиля

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Глава США подтвердит приверженность к дальнейшей поддержке Тель-Авива.

Американский президент Джо Байден заявил, что продолжит прилагать усилия для того, чтобы у еврейского государства было все необходимое "для защиты" своих граждан и территории. Соответствующее заявление лидер Белого дома сделал в ходе своей рабочей поездки в Израиль. Там политик встретился с местным премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

Я должен и далее прилагать усилия, чтобы у вас было все необходимое для защиты. Мы позаботимся о том, чтобы так и было.

Джо Байден, президент США

Байден заявил, что удар по больнице в Газе нанесен "другой командой".

Фото и видео: Белый дом

 

Теги: военная помощь, джо байден, израиль
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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