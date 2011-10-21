Байден заявил, что продолжит усилия по обеспечению защиты Израиля

Глава США подтвердит приверженность к дальнейшей поддержке Тель-Авива.

Американский президент Джо Байден заявил, что продолжит прилагать усилия для того, чтобы у еврейского государства было все необходимое "для защиты" своих граждан и территории. Соответствующее заявление лидер Белого дома сделал в ходе своей рабочей поездки в Израиль. Там политик встретился с местным премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

Я должен и далее прилагать усилия, чтобы у вас было все необходимое для защиты. Мы позаботимся о том, чтобы так и было. Джо Байден, президент США

Байден заявил, что удар по больнице в Газе нанесен "другой командой".

Фото и видео: Белый дом