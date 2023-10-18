Байден заявил, что удар по больнице в Газе нанесен "другой командой"

Лидер Белого дома побеседовал с премьер-министром еврейского государства Биньямином Нетаньяху.

Американский президент Джо Байден во время рабочей конференции с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху заявил иностранному коллеге о том, что, похоже, удар по больнице на территории Сектора Газа был нанесен "другой командой".

На основе того, что я видел, похоже, этот удар был сделан другой командой, не вами Джо Байден, президент США

Напомним, что госпиталь "Аль-Ахли" в палестинском анклаве 17 октября подвергся ракетной атаке. Минздрав Сектора Газы заявил, что погибли более 500 человек, большинство из них – женщины и дети. Стороны регионального конфликта на Ближнем Востоке возложили вину друг на друга.

Байден заявил о намерении "подавить" Путина.

Фото и видео: Белый дом