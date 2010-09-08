Байден заявил о намерении "подавить" Путина

Президент США Джо Байден заявил о намерении "подавить" президента РФ Владимира Путина. Об этом он сообщил в интервью телеканалу CBS.
Американский лидер отметил, что не изменил решение участвовать в президентских выборах, которые пройдут в 2024 году. Он также высказался о целях, которые хочет выполнить, если будет избран на второй срок.
Представьте, что будет, если мы объединим всю Европу и подавим, наконец, Путина настолько, что он больше не сможет причинять проблемы, которые причиняет.
Джо Байден, президент США
Ранее Байден призвал Иран действовать осторожно в ситуации вокруг Израиля.
Видео: YouTube / 60 Minutes
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