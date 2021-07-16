Байден: США могут вскоре решить, когда отменят ограничения на въезд из ЕС

В ближайшие дни администрация Вашингтона примет решение.

США могут вскоре решить, когда отменят ограничения на въезд из Евросоюз. Такое заявление в Вашингтоне на пресс-конференции с немецким канцлером Ангелой Меркель сделал американский лидер Джо Байден. Глава государства пояснил, что информация об этом появится в течение ближайших нескольких дней.

Мы находимся в процессе изучения того, насколько быстро можем отменить запрет. И я смогу ответить вам на данный вопрос через несколько дней - на вопрос о том, что, вероятнее всего, произойдет. Джо Байден, президент США

Политик объяснил прессе, что ждет рекомендаций по передвижению граждан от специалистов, работающих на американское правительство. Также он ждет доклада от команды, которая занимается борьбой с распространением коронавирусной инфекции. Они оценят возможность отмены некоторых ограничений и определят сроки, в которые можно будет открыть сообщение с ЕС.

Байден: США готовы предоставить Кубе значительное число вакцин от коронавируса.

Видео: YouTube / NBC News