Байден: США готовы предоставить Кубе значительное число вакцин от коронавируса

В Белом доме объяснили, что США нужны гарантии.

Американский президент Джо Байден заявил, что Вашингтон готов предоставить Кубе значительное число вакцин от коронавируса. Такое заявление политик сделал во время совместной пресс-конференции с немецким канцлером Ангелой Меркель в Белом доме. В США заметили, что хотят получить от Гаваны гарантии того, что распределение препаратов будет проходить под контролем международной организации, а доступ к дозам получит местное население.

Коммунизм - провальная система. Куба, к сожалению, - это потерпевшее провал государство, осуществляющее репрессии против своих жителей. Есть ряд вариантов, которые мы бы рассмотрели, чтобы помочь жителям Кубы. Джо Байден, президент США

Глава США объяснил журналистам, что Вашингтон должен понимать, что правительство Кубы не воспользуется американскими поставками вакцин в собственных интересах. Также Белый дом хочет гарантий в вопросе возможных денежных переводов. Байден не исключил, что действующий на Кубе режим может изымать большую часть этих отправлений.

Байден назвал бессмысленным введение санкций в отношении участников "Северного потока - 2".

Видео: YouTube / NBC News