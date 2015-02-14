Байден: США могут приблизиться к состоянию до пандемии к концу года

Президент США посетил завод Pfizer в Мичигане.

Джо Байден выразил надежду, что США могут приблизиться к состоянию до пандемии к концу года. Об этом американский президент сообщил рабочим на заводе Pfizer по производству вакцины от коронавируса. Фабрика располагается в штате Мичиган.

Я верю, что к концу этого года мы приблизимся к нормальному состоянию, и с Божьей помощью это Рождество будет не таким, как прошлое. Но я не могу взять на себя это обязательство. Есть различные штаммы вируса. Мы не знаем, что может произойти с точки зрения темпов производства. Все может измениться Джо Байден, президент США

Политик заявил, что не может назвать американцам дату окончания кризиса. Он добавил, что администрация Белого дома делает все возможное для того, чтобы этот момент наступил как можно раньше. По мнению Байдена, Вашингтон не сможет вернуть экономику в привычное состояние, а также вернуть людей к работе, пока коронавирус не побежден.

США не станут делиться вакциной от коронавируса, пока не будут привиты американцы.

Фото: Белый дом