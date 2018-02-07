Байден: США хотят вместе с другими подготовить пакет предложений по восстановлению Газы

США восстановят жилые дома в палестинском анклаве.

Американский президент Джо Байден заявил, что США хотят вместе с другими подготовить пакет предложений по восстановлению сектора Газа. Об этом политик упомянул на пресс-конференции в Белом доме, созванной по итогам встречи с южнокорейским лидером Мун Чжэ Ином.

Я готов подготовить и попытаюсь подготовить крупный пакет предложений вместе с другими странами, которые разделяют точку зрения о восстановлении домов, не предоставляя ХАМАС возможности восстановить свои системы вооружений. Им нужна помощь, и я преисполнен решимости сделать это. Джо Байден, президент США

Лидер страны напомнил, что провел телефонные переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом. Байден подтвердил готовность США оказать помощь в обеспечении безопасности на Западном берегу реки Иордан. Также американцы планируют возобновить экономические обязательства перед местными жителями.

Белый дом признал роль Каира в перемирии на Ближнем Востоке.

Фото и видео: Белый дом