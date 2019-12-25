Крупный пожар произошел в ангаре на Нефтяной дороге во Фрунзенском районе

Ангар загорелся во Фрунзенском районе Петербурга.

Пожар произошел в ангаре на Нефтяной дороге во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Площадь возгорания достигла 300 кв. м, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу.

Сообщение о пожаре поступило с адреса: Нефтяная дорога, дом 5, корпус 1. Огонь охватил ангар размером 15 на 20 м. В 13:32 возгоранию присвоили дополнительный номер сложности 1-бис, передает spb.aif.ru.

На месте работают 45 сотрудников МЧС и 8 единиц техники. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее мы сообщили о том, что пожар в общежитии Морского рыбопромышленного колледжа в Петербурге ликвидировали за 18 минут.

Фото: Piter.TV