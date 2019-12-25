Петербургский Большеохтинский мост отметил 115-летие со дня открытия

Мост с башнями-маяками и золотой заклепкой: история переправы через Неву.

Большеохтинский мост в Петербурге 8 ноября отметил 115-летие со дня открытия. Переправу через Неву торжественно ввели в эксплуатацию в 1911 году под названием мост Императора Петра Великого. Об истории сооружения и связанных с ним легендах напомнили в канале "Мосты Петербурга".

Мост соединил исторический центр города с Малой Охтой и стал одной из узнаваемых городских достопримечательностей. Его главной инженерной особенностью был центральный разводной пролет: створки конструкции поднимались вверх, а не раскрывались в стороны.

Архитектурный облик переправы определяют две гранитные башни высотой почти 38 метров, напоминающие маяки. На них размещены бронзовые таблички с именами создателей моста.

За 115 лет сооружение пережило масштабную реконструкцию, сохранив исторический облик. Сейчас его длина составляет 336 метров, а для художественной подсветки используют 1300 светильников.

С Большеохтинским мостом связана легенда о спрятанной среди почти миллиона заклепок золотой детали. Считается, что она приносит удачу тому, кто ее найдет, однако пока обнаружить ее никому не удалось.

Из-за архитектурного сходства переправу нередко сравнивают с лондонским Тауэрским мостом. Большеохтинский мост также стал одной из площадок для съемок фильмов о приключениях Шерлока Холмса.

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Фото: пресс-служба Смольного