Вашингтон поможет нуждающимся странам вакцинами от COVID-19.

США рассчитывают произвести к концу 2022 года 1 млрд доз вакцин от коронавируса. Такое заявление сделал глава Белого дома на пресс-конференции с журналистами в Вашингтоне. Джо Байден выступил после встречи с южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином. По словам политика, часть изготовленных препаратов для профилактики ковида пойдет нуждающимся странам.

На тех из нас, которые располагают продвинутыми возможностями в фармацевтической промышленности, лежит обязательство сделать все возможное, чтобы обеспечить защиту всего мира в целом. Джо Байден, президент США

Американский лидер подчеркнул, что перед Белым домом стоит чрезвычайно амбициозное предложение. Он призвал свою администрацию работать в данном направлении, чтобы достигнуть поставленной цели.

Байден назвал условие встречи с Ким Чен Ыном.

Фото и видео: Белый дом