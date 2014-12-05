США рассчитывают произвести к концу 2022 года 1 млрд доз вакцин от коронавируса. Такое заявление сделал глава Белого дома на пресс-конференции с журналистами в Вашингтоне. Джо Байден выступил после встречи с южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином. По словам политика, часть изготовленных препаратов для профилактики ковида пойдет нуждающимся странам.
На тех из нас, которые располагают продвинутыми возможностями в фармацевтической промышленности, лежит обязательство сделать все возможное, чтобы обеспечить защиту всего мира в целом.
Джо Байден, президент США
Американский лидер подчеркнул, что перед Белым домом стоит чрезвычайно амбициозное предложение. Он призвал свою администрацию работать в данном направлении, чтобы достигнуть поставленной цели.
Байден назвал условие встречи с Ким Чен Ыном.
Фото и видео: Белый дом
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