В Петергофе аптеку предупредили из-за разрушающегося фасада

ГАТИ обнаружила нарушения при содержании здания на Разводной улице в Петергофе.

АО "Петербургские аптеки" получило предостережение Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) из-за ненадлежащего содержания здания на Разводной улице, 19, корпус 1, в Петергофе. Об этом сообщает spb.aif.ru.

Во время мониторинга специалисты выявили несколько признаков нарушения городских правил благоустройства. На стилобате здания разрослась растительность, облицовка фасада начала разрушаться, а ступени получили повреждения.

По данным Росреестра, нежилые помещения в этом здании принадлежат Санкт-Петербургу и переданы в аренду АО "Петербургские аптеки". При этом городские правила обязывают арендаторов участвовать в содержании общего имущества, в том числе фасадов, пропорционально площади занимаемых помещений.

В действиях организации усмотрели признаки административного правонарушения. Однако проверка проходила без взаимодействия с компанией, поэтому ГАТИ ограничилась предостережением о недопустимости нарушения обязательных требований.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)