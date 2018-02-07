Белый дом признал роль Каира в перемирии на Ближнем Востоке

Джен Псаки оценила роль Байдена в достижении перемирия между Палестиной и Израилем.

Белый дом признал ключевую роль Каира в перемирии на Ближнем Востоке. Об этом журналистам на пресс-конференции сообщила пресс-секретарь администрации Джо Байдена Джен Псаки. Чиновница отметила, что основная заслуга в обеспечении этого преодоления нового витка напряженности между сектором Газа и Израилем лежит на американском президенте.

Мы считаем, что это было завершено намного быстрее, чем такие конфликты в прошлом, в результате работы президента и, откровенно говоря, его дисциплины с самого начала. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

По словам Псаки, официальный Каир благодаря своему влиянию на руководство палестинского движения ХАМАС сыграл важнейшую роль в достижении договоренностей о режиме прекращения огня. В этот момент Вашингтон концентрировал собственные усилия на ведение "тихой" дипломатии и взаимодействием с Иерусалимом. Ранее сама администрации США назвала роль президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси в урегулировании конфликта "критически важной".

Это были усилия, значительная часть которых координировалась США, в значительную часть которых Байден был лично вовлечен. Он также готов воздавать должное другим тогда, когда это следует делать. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Израиль и Палестина договорились о перемирии и подвели итоги конфликта.

Фото: Белый дом