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Белый дом признал роль Каира в перемирии на Ближнем Востоке
Сегодня, 8:47
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lesjasap

Белый дом признал роль Каира в перемирии на Ближнем Востоке

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Джен Псаки оценила роль Байдена в достижении перемирия между Палестиной и Израилем.

Белый дом признал ключевую роль Каира в перемирии на Ближнем Востоке. Об этом журналистам на пресс-конференции сообщила пресс-секретарь администрации Джо Байдена Джен Псаки. Чиновница отметила, что основная заслуга в обеспечении этого преодоления нового витка напряженности между сектором Газа и Израилем лежит на американском президенте.

Мы считаем, что это было завершено намного быстрее, чем такие конфликты в прошлом, в результате работы президента и, откровенно говоря, его дисциплины с самого начала.

Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

По словам Псаки, официальный Каир благодаря своему влиянию на руководство палестинского движения ХАМАС сыграл важнейшую роль в достижении договоренностей о режиме прекращения огня. В  этот момент Вашингтон концентрировал собственные усилия на ведение "тихой" дипломатии и взаимодействием с Иерусалимом. Ранее сама администрации США назвала роль президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси в урегулировании конфликта "критически важной". 

Это были усилия, значительная часть которых координировалась США, в значительную часть которых Байден был лично вовлечен. Он также готов воздавать должное другим тогда, когда это следует делать.

Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Израиль и Палестина договорились о перемирии и подвели итоги конфликта.

Фото: Белый дом

Теги: абдель фаттах ас-сиси, ближний восток, джен псаки, египет, израиль, палестина, сектор газа
Категории: Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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