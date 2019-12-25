ГАТИ потребовала от "Теплосети" восстановить разбитый тротуар на Захарьевской

Просевшая плитк на Захарьевской обернулась предостережением.

ГАТИ объявила предостережение АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" из-за поврежденного тротуара на Захарьевской улице. Компания не восстановила покрытие после аварийных работ в установленный срок.

Речь идет об участке возле дома № 25. После проведения работ там просела и вспучилась тротуарная плитка. О предстоящих работах уведомили еще 12 августа 2026 года. 10 сентября специалисты СПб ГБУ "Центральное управление региональных дорог и благоустройства" обнаружили дефект в зоне гарантийного шурфа. Через неделю, 17 сентября, "Теплосеть" получила уведомление о необходимости устранить повреждения. На выполнение требования отводилось не более 10 дней, однако к 30 сентября тротуар так и не привели в порядок.

В связи с этим ГАТИ объявила компании предостережение и потребовала восстановить благоустройство на участке. Кроме того, по информации источника, АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" выступает ответчиком по 20 судебным делам на общую сумму 49 млн рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что после вмешательства прокуратуры Петербурга отремонтировали асфальт на Октябрьском бульваре в Пушкине. Покрытие проезжей части от Египетских ворот до Софийского бульвара имело трещины и ямы.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)