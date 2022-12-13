Байден 7 февраля выступит в Конгрессе США с посланием "О положении страны"

Карин Жан-Пьер рассказала о том, что президент принял приглашение спикера Маккарти.

Байден 7 февраля выступит в Конгрессе США перед обеими палатами законодателей с ежегодным посланием "О положении страны". Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель американской администрации Карин Жан-Пьер.

Мы получили любезное приглашение спикера Маккарти, и президент его принял. Он с нетерпением ждет возможности выступить с посланием "О положении страны" во вторник, 7 февраля. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Напомним, что традиция выступления президента США перед местными законодателями с посланием родилась на территории страны 8 января 1790 года. Начало ей положил первый президент страны Джордж Вашингтон. Тогда политик произнес речь в Нью-Йорке. Третий президент Томас Джефферсон в 1801 году направил свое послание законодателям в письменном виде. Подобная практика существовала до 1913 года. Однако затем Вудро Вильсон принял решение вернуться к истокам.

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Фото и видео: Белый дом