Ильхам Алиев рассказал об успехах Азербайджана в регионе конфликта.

Азербайджан взял под контроль пять районов вокруг Нагорного Карабаха. Об этом немецким журналистам с телеканала ARD заявил президент Ильхам Алиев. По словам политика, объекты находятся под управлением Вооруженными силами Баку

Мы всегда предлагали, всегда были привержены мирному плану, так называемым основным принципам. Данные принципы предусматривали поэтапное освобождение оккупированных территорий. На первом этапе пять районов, на втором два района Ильхам Алиев, президент Азербайджана

Напомним, что боевые действия на линии соприкосновения Еревана и Баку активно ведутся с 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в обстреле территорий. Нападению подвергается самопровозглашенная республика Нагорный Карабах с ее столицей в городе Степанакерт. В Армении введено военное положение и всеобщая мобилизация. Азербайджан объявил о частичной мобилизации и военном положении в отдельных районах.

Алиев заявил, что сроки продолжения боев в Карабахе зависят от Еревана.



