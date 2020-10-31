Алиев выступил против привлечения третьей страны в конфликт в Карабахе

Глава Азербайджана рассказал о попытках армян привлечь на свою сторону третье государство.

Азербайджан не хочет привлечения третьей страны в конфликт по Нагорному Карабаху. Об этом президент страны Ильхам Алиев заявил в интервью немецкому телеканалу ARD.

Мы не видим возможности привлечения какой-либо страны. Потому что окружающие нас страны – наши партнеры и друзья. Мы знаем, что армянская сторона пытается привлечь их к этим боям, однако, уверен, что это не произойдет Ильхам Алиев, президент Азербайджана

Напомним, что обострение ситуации в регионе конфликта произошло 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в обстреле мирных населенных пунктов. Ереван объявил о военном положении и всеобщей мобилизации. Армения считает, что активную поддержку Азербайджану оказывает Турция. В Баку объявили частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение.

Турецкие F-16 не принимают участие в боях в Нагорном Карабахе.

Видео: Baku TV