Евросоюз выделил 400 тысяч евро Нагорному Карабаху

Евросоюз выделил 400 тысяч евро в виде гуманитарной помощи населению Нагорного Карабаха, которое пострадало от вооруженного конфликта. Об этом журналистам сообщил еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич.
Мы выделили дополнительно €400 тыс. гуманитарной помощи для удовлетворения самых неотложных потребностей гражданского населения, пострадавшего в результате конфликта в Нагорном Карабахе и его окрестностях
Янез Ленарчич, еврокомиссар
Чиновник уточнил, что Евросоюз призывает стороны конфликта к немедленному прекращению боевых действий. Он напомнил, что обострение отношений между Арменией и Азербайджаном унесло жизни мирных жителей. С 27 сентября в регионе ведутся бои. Обе стороны сообщили о раненых и погибших среди населения. Трижды Ереван и Баку пытались достигнуть соглашения, но переговоры завершались взаимными обвинениями в обстрелах.
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Фото: Pixabay.com
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