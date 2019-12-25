Алиев заявил, что сроки продолжения боев в Карабахе зависят от Еревана

Глава Азербайджана рассказал о ситуации с переговорами по региону конфликта немецким журналистам.

Ильхам Алиев заявил, что сроки продолжения боев в Нагорном Карабахе зависят от Еревана. Об этом президент Азербайджана сообщил немецким журналистам с телеканала ARD.

Я неоднократно говорил об этом, мы готовы остановиться хоть сегодня. Кстати, мы трижды согласились на прекращение огня, что свидетельствует о нашей воле прекратить военное противостояние и решить данный вопрос за столом переговоров, политическим путем. Однако Армения трижды грубо нарушила прекращение огня Ильхам Алиев, президент Азербайджана

Напомним, что вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в артиллерийском обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В результате Ереван объявил всеобщую мобилизацию населения, Азербайджан - частичную. В отдельных районах объявлено военное положение.

Алиев выступил против привлечения третьей страны в конфликт в Карабахе.