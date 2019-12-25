Axios: санкции против России могут повлиять на разработку термоядерного реактора в США

Американская компания не отказалась от сотрудничества с российской SuperOx.

Информационное агентство Axios заявило о том, что антироссийские санкции могут повлиять на разработку термоядерного реактора в США. Журналисты уточнили, что проекту угрожают трудности в цепи поставок для Commonwealth Fusion Systems (CFS) - дочерней компании Массачусетского технологического института, которая и ведет научную разработку.

В Axios заметили, что американская компания может столкнуться с проблемами в сфере высокотемпературных полупроводников. Одним из крупнейших поставщиков данных компонентов является российская фирма SuperOx. Производства продукции располагаются на территории РФ и Японии.

Несмотря на будущие проблемы многие западные компании приостановили свою работу в России из-за ситуации вокруг Украины. Известно, что компания Commonwealth Fusion Systems пока не идет на отказ в сотрудничестве с российской SuperOx. В CFS не корректируют сроки достижения энергетической эффективности реактора.

Замглавы МИД Рябков призвал США остановиться в эскалации отношений с Россией.

Фото: Pixabay.com