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Замглавы МИД Рябков призвал США остановиться в эскалации отношений с Россией
Сегодня, 9:47
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Замглавы МИД Рябков призвал США остановиться в эскалации отношений с Россией

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Дипломат призвал Вашингтон перестать накачивать Киев ванной помощью.

Заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков призвал США остановиться в эскалации отношений с Россией. Такое заявление дипломат сделал в общении с журналистами. Он призвал Вашингтон перестать накачивать Киев вооружением.

Постановка вопроса о том, что нужно сделать для сохранения отношений, безусловно, правильная. Им просто нужно остановиться в своей эскалации как вербальной, так и с точки зрения накачки…Надо прекратить продуцировать угрозы.

Сергей Рябков, замглавы МИД РФ

Эксперт уточнил прессе, что в настоящее время российско-американские отношения находятся на грани разрыва. По словам Рябкова, дальнейшие перспективы развития связей между Вашингтоном и Москвой зависят от того, какую линию выберет Белый дом. В частности, 21 марта РФ передала ноту протеста американскому послу.

В Пентагоне заявили об отсутствии смысла применения ВС РФ гиперзвукового оружия на Украине.

 Фото: YouTube / Научная Россия

Теги: военная помощь, мид, нота протеста, сергей рябков
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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