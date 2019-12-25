Замглавы МИД Рябков призвал США остановиться в эскалации отношений с Россией

Дипломат призвал Вашингтон перестать накачивать Киев ванной помощью.

Заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков призвал США остановиться в эскалации отношений с Россией. Такое заявление дипломат сделал в общении с журналистами. Он призвал Вашингтон перестать накачивать Киев вооружением.

Постановка вопроса о том, что нужно сделать для сохранения отношений, безусловно, правильная. Им просто нужно остановиться в своей эскалации как вербальной, так и с точки зрения накачки…Надо прекратить продуцировать угрозы. Сергей Рябков, замглавы МИД РФ

Эксперт уточнил прессе, что в настоящее время российско-американские отношения находятся на грани разрыва. По словам Рябкова, дальнейшие перспективы развития связей между Вашингтоном и Москвой зависят от того, какую линию выберет Белый дом. В частности, 21 марта РФ передала ноту протеста американскому послу.

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Фото: YouTube / Научная Россия