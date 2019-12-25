В Пентагоне заявили об отсутствии смысла применения ВС РФ гиперзвукового оружия на Украине

В США не видят в применении гиперзвуковых ракет на Украине "большой степени практичности".

В Пентагоне заявили об отсутствии смысла применения Вооруженными силами России гиперзвукового оружия на Украине. Такое заявление на брифинге с журналистами сделал представитель высокого ранга вечером 21 марта. Слова иностранца опубликованы в материале американского издания The Hill.

Честно говоря, это в каком-то смысле головоломка, потому что не совсем ясно, зачем…нужна гиперзвуковая ракета, выпущенная не со столь большого расстояния, чтобы поразить здание. …С военной точки зрения…в этом нет большой степени практичности. представитель Пентагона

В статье газеты говорится о том, что официальный представитель американского оборонного ведомства заметил прессе, что власти страны не могут "опровергнуть или независимо подтвердить" факт применения российской стороной гиперзвукового оружия на территории Украине. Однако возможность использования Москвой данного вида вооружения в рамках специальной военной операции, Вашингтоном не исключается.

Пентагон не комментирует проведение переговоров с Анкарой о передаче Киеву С-400.

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