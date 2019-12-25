К съемкам сиквела "Соника в кино" привлекли военную технику

Очевидцы успели запечатлеть на фото бронетранспортеры, армейские джипы, танки и вертолет.

Создатели второй части фильма "Соник в кино" задействовали в съемочном процессе военную технику. К такому вывоводу пришли жители канадского города Форт Лэнгли, где ведутся съемки.

Очевидцы запечатлели на фото бронетранспортеры, армейские джипы, танки и вертолет. Как именно в фильме будет задействована военная техника, остается загадкой. Однако некоторые пользователи интернета выстроили свои догадки.

Так, вертолет похож на летательный аппарат, на котором Соник передвигался в видеоигре Sonic Adventure 2. В пользу этой версии также указывает идентификатор — SA-2.

Съемки сиквела начались в середине марта. Премьера запланирована на 8 апреля 2022 года. Созданием сиквела занимаются авторы первой части.

Первая часть рассказывает историю об отвязном ярко-синем еже, который вместе с лучшим другом-человеком по имени Том он пытается противостоять злобному доктору Роботнику. Злодей хочет пленить Соника, чтобы заполучить его безграничные суперсилы.

В фильме снялись Джеймс Марсден, Бен Шварц, Джим Керри, Тика Самптер и другие.

Ранее мы писали, что звезда "Игры престолов" Эмилия Кларк получит роль в сериале Marvel.

Фото: Twitter / Hollywood North Buzz - YVRShoots