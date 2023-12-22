Минобороны показало кадры уничтожения дронами техники ВСУ на правом берегу Днепра

Российские военнослужащие вскрывают расположение техники и вооружения ВСУ, а после точными ударами уничтожают цели.

Минобороны РФ показало видео уничтожения дронами техники украинских войск на правом берегу Днепра.

На опубликованных кадрах операторы беспилотников не позволяют противнику переправиться на левый берег в районе Крынок. Российские военнослужащие вскрывают расположение техники и вооружения ВСУ, а после точными ударами уничтожают цели.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении.

Видео: Минобороны России