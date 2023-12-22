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Минобороны показало кадры уничтожения дронами техники ВСУ на правом берегу Днепра

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Российские военнослужащие вскрывают расположение техники и вооружения ВСУ, а после точными ударами уничтожают цели.

Минобороны РФ показало видео уничтожения дронами техники украинских войск на правом берегу Днепра.

На опубликованных кадрах операторы беспилотников не позволяют противнику переправиться на левый берег в районе Крынок. Российские военнослужащие вскрывают расположение техники и вооружения ВСУ, а после точными ударами уничтожают цели.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении.

Видео: Минобороны России

Теги: военная техника, днепр, дроны, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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