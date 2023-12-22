Минобороны: российские войска отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении

Потери противника составили до 180 военнослужащих, один танк Т-64, три пикапа и четыре беспилотника.

Вооруженные силы России отразили четыре атаки штурмовых групп украинских войск на Купянском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма.

Атаки штурмовых групп 32-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад противника были отражены во взаимодействии с артиллерией в районе железнодорожной станции Сеньковка. Кроме того, российские артиллеристы уничтожили две гаубицы М777, гаубицу М198 и гаубицу Д-20. Потери ВСУ составили до 180 военнослужащих, один танк Т-64, три пикапа и четыре беспилотника.

Ранее мы сообщали, что начальник Генштаба наградил отличившихся военных в зоне спецоперации.

Видео: Минобороны России