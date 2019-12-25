Началось производство второй части фильма "Соник в кино"

Премьера запланирована на 8 апреля 2022 года.

15 марта начался производственный процесс второй части фильма "Соник в кино". Об этом сообщил в Twitter режиссер картины Джефф Фаулер.

Съемки нового фильма продлятся около двух месяцев. Премьера картины запланирована на 8 апреля 2022 года. Созданием сиквела занимаются авторы первой части.

Первая часть "Соника в кино" вышла на большие экраны в феврале 2020 года и собрала чуть больше 300 млн долларов. По словам экспертов, это достаточно неплохая сумма, учитывая, что "Соник" основан на старой видеоигре.

История рассказывает об отвязном ярко-синем еже. Вместе с лучшим другом-человеком по имени Том он пытается противостоять злобному доктору Роботнику. Злодей хочет пленить Соника и использовать его безграничные суперсилы для завоевания мирового господства.

В фильме снялись Джеймс Марсден, Бен Шварц, Джим Керри, Тика Самптер и другие.

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Фото: Twitter / Jeff Fowler