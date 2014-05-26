Вступил в силу приговор украинцу за контрабанду военной техники из РФ

Иностранец получил три года лишения свободы.

В законную силу вступил приговор украинскому гражданину Касюкевичусу, которого в 2021 году силовые структуры России задержали за попытку контрабандой вывезти из страны на территорию соседнего государства оборудование для военных самолетов. Следователи установили, что мужчина собирался незаконно купить в России блок управления и связи БУС-3 для воздушных бортов Су-27 и отвезти его на Украину. Однако 13 июля подозреваемого задержали с поличным, когда тот пытался передать денежные средства за технику. В результате Преображенский суд Москвы приговорил Касюкевичуса к трем годам исправительной колонии общего режима. Иностранец признан виновным по пункту "в" части 2 статьи 226.1 УК России "Контрабанда вооружения, иной военной техники".

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости