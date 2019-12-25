Пострадали пятеро пассажиров.

Автобус с российскими моряками съехал в кювет в Норвегии. Об этом на собственной странице в Facebook написали представители генерального консульства РФ в Киркенесе. По данным дипломатов, транспортное средство с гражданами из России попало в ДТП. Пятеро пассажиров получили травмы легкой степени тяжести.

Автобус с 38 российскими моряками (34 с траулера "Обеляй" и 4 с траулера "Капитан Дураченко" и двумя водителями, следовавший из аэропорта города Киркенес на Многосторонний автомобильный пункт пропуска "Стурскуг-Борисоглебск", съехал в кювет сообщение дипломатов

Известно, что инцидент произошел около 07:30 утра 11 февраля по местному времени (в 05:30 утра по московскому времени). Спасатели смогли быстро оказать пострадавшим помощь. Пациентов госпитализировали в больницу Киркенеса. В Россию моряки попадут позже.

Названо поле битвы в возможной войне России и США.

Фото: российское генконсульство в Киркенесе в Facebook