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Австрийская деревня решила сменить название из-за туристов
Сегодня, 11:16
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lesjasap

Австрийская деревня решила сменить название из-за туристов

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С 2021 года Fucking превратится в Fugging.

Австрийская деревня Fucking решила сменить название из-за туристов. Об этом в эфире местного телеканала oe24 сообщила бургомистр Андреа Хольцнер. Чиновница напомнила, что название населенного пункта в Верхней Австрии стало всемирно известным, но местные жители оказываются недовольны из-за большого числа путешественников. Многие желают сделать фотографию рядом с табличкой. Также этот объект несколько раз воровали. Из-за этого табличку пришлось заделать в бетон и приварить.

Решение уже принял местный совет

Андреа Хольцнер, бургомистр муниципалитета Тарсдорф

Известно, что новое название деревня получит с 1 января 2021 года. Сейчас чиновники завершают административно-технический процесс. Со следующего года Fucking превратится в Fugging.

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Фото: Pixabay.com, РИА Новости

Теги: fucking, австрия, туризм
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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