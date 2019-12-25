Рудольф Аншобер заявил о начале вакцинации со следующего года.

В Австрии назначили сроки вакцинации от коронавируса. Об этом журналистам днем 24 ноября рассказал глава Минздрава республики Рудольф Аншобер. Чиновник объяснил, что первыми препарат получат люди в домах престарелых. Речь идет о постояльцах, старше 65 лет, а также о персонале учреждений. В приоритетном списке на прививку значатся также медицинские работники, представители спасательных организаций и социальные службы.

Вакцинация от коронавируса в Австрии начнётся с января Рудольф Аншобер, министр здравоохранения Австрии

Вакцинация остального населения должна начаться со второго квартала 2021 года. Австрия планирует закупить 16,5 млн вакцин от COVID-19 от нескольких производителей. На эти цели государство выделит 200 млн евро. По данным Минздрава индекс вакцинации должен быть превышен 50%.

В Австрии начался жесткий локдаун.

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