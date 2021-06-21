Авианосец США испытали мощным подводным взрывом

Испытания прошли в 160 км от побережья Флориды.

Авианосец Gerald R. Ford ВМС США испытали взрывом подводной бомбы. Об этом информирует "Лента.ру" со ссылкой на The Drive.

По данным СМИ, таким образом проходит проверка на надежность всех систем американского надводного судна. Такого рода испытания проводятся в три этапа.

Первый взрыв произошел в 160 километрах от побережья Флориды. При испытаниях была взорвана бомба весом более 18 тонн. Ее сбросили около судна и подорвали под водой. В момент взрыва было зафиксировано землетрясение силой 3,9 балла, однако это не повлияло на целостность побережья.

Данные испытания проводятся для выяснения, как авианосец поведет себя в случае атаки. На борту судна устанавливают спецоборудование, которое собирает данные систем корабля во время взрыва. Затем полученные данные анализируют и выявляют слабые места.

Сообщается, что испытания прошли успешно. По данным представителей ВМС США, подобные взрывы проводятся с учетом путей миграции морских обитателей в этом районе океана.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил об успешном испытании противокорабельной ракеты.

Видео: Telegram / Ночной дозор