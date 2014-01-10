Турция примет на вооружение Atmaca.

Реджеп Тайип Эрдоган сообщил об успешном испытании противокорабельной ракеты. Об этом турецкий лидер написал в собственном аккаунте в Twitter. Глава государства заметил, что говорит о таком оружие как Atmaca. Боеголовка успешно ликвидировала надводную цель в рамках последнего испытания перед поступлением на государственное вооружение.

Стальной меч нашей родины, противокорабельная ракета Atmaca, впервые поразила цель в виде корабля во время последнего испытания сегодня перед тем, как она будет принята на вооружение. Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Политик также разместил в социальных сетях ролик, на котором продемонстрированы испытания турецкой ракеты.

Голикова: авиасообщение с Турцией восстановится с 22 июня.

Фото: Pixabay.com