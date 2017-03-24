Ударная группа ВМС США будет "обеспечивать безопасность" в регионе.

Американский авианосец Ronald Reagan вошел в Южно-Китайское море. Об этом сообщается в распространенном пресс-службой Седьмого флота США заявлении. В акватории региона также находится ударная группа Военно-морских сил Вашингтона. Корабли проводят операции " по обеспечению безопасности" на море. Мероприятия подразумевают привлечение авиационных сил, проведение морских маневров и проверка координации сил и способностей надводных и воздушных подразделений.

Авианосная ударная группа Ronald Reagan впервые действует в Южно-Китайском море во время своего развертывания в 2021 году. заявление ВМС США

Эксперты полагают, что проведение операций ВМС США вызовет осуждение со стороны Китая, так как военные работают в территориальных водах, которые оспаривает Пекин, а также в непосредственной близости к островам, находящихся под контролем КНР. Военное присутствие США в регионе рассматривается Пекином как провокация. Вашингтон напомнил о своем праве действовать в международных водах и обеспечивать "свободу навигации".

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Фото: Telegram/Военный обозреватель