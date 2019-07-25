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В небе над Петербургом пролетели истребители

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В центре города репетируют парад ко Дню Военно-морского флота.

В небе над Петербургом пролетели воздушные судна. В четверг, 25 июля, в Петербурге проходит генеральная репетиция ко Дню военно-морского флота.

Петербуржцы стали свидетелями праздничной программы, которая будет в воскресенье, 28 июля. Ранее корреспондент Piter.TV сообщил о том, что на Васильевском острове зажгли Ростральные колонны.  Также из-за репетиции развели Дворцовый и Благовещенский мосты. Это спровоцировало серьезные пробки в центре Петербурга. 

Все водные и воздушные судна прошли в акватории Невы и над ней в соответствии с установленным порядком. Узнать схему прохода военно-морских кораблей и авиации можно из карты, которую подготовило Министерство обороны РФ. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что пожар на космическом корабле SpaceX попал на видео

Видео: Piter.TV 

Теги: авиация, вмф
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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