Пожар на космическом корабле SpaceX попал на видео

Корабль Starhopper должен был подняться на высоту 20 метро, но не смог даже взлететь.

Экспериментальный космический корабль Starhopper загорелся во время испытаний. Об этом сообщил Space.com.

Испытания проходили на полигоне в Бока-Чика-Бич. Корабль должен был подняться на высоту 20 метро, но не смог даже взлететь, а просто загорелся и отключился. Эксперты заявили, что аппарат пострадал незначительно. На прошлой неделе Starhopper также загорелся во время включения и проверки двигателя.

Данный аппарат соорудили для колонизации Марса и других планет Солнечной системы.

Ранее капсулу Hyperloop разогнали до 463 км/час.

Видео: YouTube/ VideoFromSpace