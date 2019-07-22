Капсулу Hyperloop разогнали до 463 км/час

В прошлом году скорость была на 6 км/ч меньше.

Проект капсулы вакуумного поезда Hyperloop, разработанный студентами Технического университета Мюнхена (TUM), в ходе конкурса SpaceX Hyperloop Pod установил новый рекорд скорости. В этом году студенты смогли разогнать капсулу до скорости в 463 километра в час, что на 6 километров в час больше, чем в 2018 году.

Помимо компаний HTT и Hyperloop On капсулы в уменьшенном виде создают студенты технических вузов. Каждый год они соревнуются в рамках конкурса Hyperloop Pod Competition (проводит компания SpaceX).

Третий год подряд лидерами становится команда TUM. В этом году они разогнали капсулу до 463 км/час в тоннеле протяженностью 1,6 км и безопасно остановили ее в 30 м до конца трассы.

В 2020 году соревнования планируют провести в десятиметровом вакуумном туннеле с кривой. Целевая скорость капсулы составляет 1200 км/час.

Ранее Илон Маск анонсировал дату запуска подземного вакуумного туннеля Hyperloop.

Видео: YouTube/ Delft Hyperloop